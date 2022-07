Konsum vor 1 Stunde

Warum die Schweizer Einkaufstouristen noch nicht wieder zurück sind

Deutsche Händler haben schon bessere Zeiten erlebt. Aktuell bleiben viele Schweizer ihren Läden fern. Seltsam, denn eigentlich lässt es sich in Deutschland ziemlich billig einkaufen. Was also sind die Gründe?