Inzidenz im Kreis Waldshut fällt erstmals seit 20. Januar unter 1000. In Schaffhausen ist sie dagegen auf absolutem Höchststand.

Wer sich gefragt hat, wie sich die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen auf das Infektionsgeschehen auswirkt, bekommt in diesen Tagen beim Blick auf die Schweizer Grenzkantone eine vorläufige Antwort: Denn sowohl in Basel, im Aargau als auch in