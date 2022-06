HipHop entstand bekanntlich in den 1970er-Jahren in den multiethnischen Ghettos von New York: Fast ausschließlich schwarze Musiker, überwiegend aus schwierigen sozialen Verhältnissen, artikulierten ihre Frustrationen und ihre Wut auf ihr gesellschaftliches Umfeld in aggressivem, basslastigem Sprechgesang-Pop.

Der globale Siegeszug dieses neuen Musikstils erfasste natürlich – mit gebührender zeitlicher Verzögerung – auch Deutschland, zunächst einmal völlig ohne diesen sozialen Kontext. Ausgerechnet im wohlhabenden Stuttgart formierte sich (1989) die erste wichtige deutsche HipHop-Formation: Die Fantastischen Vier. Über 30 Jahre später sind sie immer noch für viele der Maßstab für fette Beats und kluge Texte – und das im gesamten deutschen Sprachraum.

Große Open-Air-Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich

Beim diesjährigen Stars in Town-Festival im beschaulichen schweizerischen Schaffhausen gehören sie zu den Superstars – am 11. August werden sie die dortige Altstadt mit einem Besuch beehren, im Rahmen einer ausgedehnten Open Air-Tour durch rund zwei Dutzend Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Mit acht Studioalben in rund 30 Jahren gelangten sie bisher in die Top Ten der eidgenössischen Charts – in Schaffhausen wird es voll werden an diesem Abend, keine Frage.

Und auch die anderen Acts, die bei Stars in Town 2022 auftreten, können sich sehen lassen: Snow Patrol etwa (am 4. August), die schottischen Alternative-Rocker, die sich auch schon vor fast drei Jahrzehnten gründeten, aber chartsmäßig erst nach der Jahrtausendwende so richtig durchstarteten.

Oder Parov Stelar, das famose Elektroswing-Projekt des österreichischen Musikers Marcus Füreder (am 5. August), das nach einer etwa zehnjährigen Durststrecke sich erst in den 2010er-Jahren im deutschsprachigen Raum (und in Frankreich) etablierte.

Parov Stelar: So nennt sich das Elektroswing-Projekt des Österreichers Marcus Füreder. | Bild: JAN KOHLRUSCH

Hecht hingegen, die schweizerische Mundart-Band aus dem Kanton Luzern, stürmte 2015 gleich mit ihrem zweiten Album (“Adam + Eva“) in die Top Five der eidgenössischen Charts, auch am 6. August dürfte es deshalb in Schaffhausen dichtes Gedränge vor der Bühne geben.

Viele Fans in unserem Nachbarland hat auch der deutsche Popsänger Johannes Oerding, mit seinem jüngsten Album „Konturen“ (2019) erreichte er Platz 8 der CH-Charts (in Deutschland Platz 1). Am 12. August wird er bei Stars in Town live zu erleben sein.

Milky Chance: Philipp Dausch und Clemens Rehbein posieren in New York. | Bild: Angela Weiss/AFP

Der britische Singer/Songwriter Rory Charles Graham mit dem schönen Künstlernamen Rag‘n‘Bone Man tritt am 13. August in der Schaffhauser Altstadt auf, seinen Ohrwurm-Hit „Human“ von 2016 kennt wohl jedes Kind. Am selben Abend gibt es auch Milky Chance live zu erleben, das deutsche Duo, das virtuos Folk, Reggae und Jazz in seiner Musik miteinander verschmilzt.

Rag‘n Bone Man: Das ist der Künstlername des britischen Singer/Songwriter Rory Charles Graham. | Bild: chuffmedia.com

Und auch eine wahre Schweizer Pop-Legende präsentiert sich am Abend des 13. August: Patent Ochsner, die Mundart-Band aus Bern, die seit den frühen 1990er Jahren landauf, landab die Clubs und Hallen rockt. Sie wiederum hat viele Fans auch diesseits der schweizerisch-deutschen Grenze, nicht zuletzt durch etliche großartige Auftritte hier in der Region.

Stars in Town Schaffhausen vom 4. bis 13. August; Infos auch hier.