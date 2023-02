Die Schweizer Berge und Alpen haben mit ihren imposanten Gipfeln und vielfältigen Wanderwegen seit jeher eine enorme Anziehungskraft – besonders auf die Menschen in der Bodenseeregion. Wie gut kennen Sie Säntis und Co.? Im neuen SÜDKURIER-Quiz können Sie Ihr Wissen über die Schweizer Berge jetzt unter Beweis stellen.

Wir zeigen Ihnen fünf Bilder bekannter Berge in der Schweiz mit jeweils zwei Antwortmöglichkeiten.

In der deutsch-schweizerischen Grenzregion leben mehrere Millionen Menschen, viele haben in irgendeiner Weise einen Bezug zum jeweils anderen Land: Familie, Freunde, Kolleginnen, der Sportverein – das Leben von Schweizern und Deutschen ist in ganz unterschiedlichen Formen miteinander verbunden. News und Storys aus der Grenzregion liefert der SÜDKURIER in seinem Ressort für Grenzgänger.