Diessenhofen vor 54 Minuten

Putins Angstgegner sitzt am Hochrhein: Swift-Rechenzentrum in Diessenhofen umgeben viele Geheimnisse

Am Hochrhein sitzt der wichtige Finanzkonzern Swift. Der Ukraine-Krieg führt zu erhöhter Alarmbereitschaft – aber was geschieht in dem Hochsicherheits-Komplex?