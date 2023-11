Fluglärm vor 57 Minuten

Noch mehr Fluglärm in Südbaden droht – und der Regierung in Berlin ist es egal, sagen CDU-Politiker

Die Schweiz will Pisten am Flughafen Kloten verlängern. Wie sich das auf die Gemeinden am Hochrhein auswirken wird, ist noch unklar – doch es gibt bereits Befürchtungen. Doch kümmert sich darum überhaupt jemand?