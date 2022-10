Konstanz/Kreuzlingen vor 17 Stunden

Nato-Kritik und Corona-Skepsis: Demonstration „Friedensee“ endet im Kreuzlinger Hafen

Die Demonstration „Friedensee“, die am Sonntag, 2. Oktober, rund um den Bodensee stattfand, endete am Abend am Kreuzlinger Hafen. Doch kamen eigentlich so viele Teilnehmer, wie die Veranstalter hofften?