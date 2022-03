Zürich vor 58 Minuten

Gendern auf Schweizerisch: Wie aus dem Zürcher Szenelokal „Karl der Grosse“ eine „Karla“ wurde

Ein beliebtes Szenelokal in Zürich macht sich einen Spaß und hängt ein „a“ an Karl den Großen an. Einen Kulturkampf will man damit nicht entfachen – aber doch ein Zeichen setzen.