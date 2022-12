Schweiz vor 6 Stunden

Fieses Viech! Die Asiatische Hornisse nistet sich jetzt auch hier ein – und jagt Honigbienen

Wie der Name schon sagt: Eigentlich leben sie in Asien. Seit 2004 verbreitet sich die Art in mehreren europäischen Ländern – in der Schweiz jüngst im Kanton Baselland und aktuell im Aargau.