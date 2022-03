Eine Spezialflüssigkeit der Ermittler wurde ihr zum Verhängnis: Die Frau, die in Bottighofen ihre Mieterin getötet und zerstückelt haben soll, verwischte geschickt ihre Spuren – doch wird nun das Ausmaß der Tat deutlich.

Todesangst bei einem angeblichen Angriff der „Mafia-Mama“ – so rechtfertigte sich Anastasia S. (*Name von der Redaktion geändert) am ersten Prozesstag vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen, warum sie ihre Mieterin Maria A.* mit sieben