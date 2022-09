von Ralph Lacher und Justus Obermeyer

Nach gut vier Jahren Bauzeit wird am kommenden Donnerstag, 29. September, das neue Einkaufszentrum Dreiländergalerie in Weil am Rhein eröffnet.

Auf einer Verkaufsfläche von etwa 16.500 Quadratmetern werden rund 70 Geschäfte und Gastronomiebetriebe auf sieben Stockwerken um Kundschaft buhlen. Und diese soll natürlich vor allem aus der Schweiz kommen.

Dazu ist der Standort ideal: Nicht nur der Bahnhof, sondern auch die Endhaltestelle des grenzüberschreitenden Straßenbahnline 8 nach Basel liegen in direkter Nähe des Einkaufszentrums.

Andreas Thielemeier, Manager der Dreiländergalerie. | Bild: Ralph Lacher

„Ich freue mich riesig, dass wir nun am 29. September die Dreiländergalerie endlich eröffnen können und bin ganz schön stolz auf das, was hier entstanden ist“, sagt Andreas Thielemeier, Geschäftsführer des Investors Cemagg und Manager der Dreiländergalerie. Und nimmt damit Bezug auf die intensiven Jahre seit dem ersten Spatenstich und den davor langen kommunalpolitischen Diskussionen zuvor.

Eröffnung Die Türen öffnen sich für die Kundschaft am Donnerstag, 29. September, um 10 Uhr , dann starten die „Opening Days“, die bis einschließlich Samstag, 1. Oktober dauern. Dabei erwartet die Besucher an drei Tagen ein buntes Eventprogramm mit Musik, Mode, Verköstigung und Gewinnspielen.

Nach einer europaweiten Ausschreibung 2013 wurde im Jahr 2015 mittels zweier Bürgerentscheide dem Bau der Dreiländergalerie zugestimmt.

Die Dreiländergalerie in Weil am Rhein. | Bild: Ralph Lacher

Die architektonische Gestaltung des siebengeschossigen Einkaufszentrums oblag dem Büro Chapman Taylor aus Düsseldorf. Das Bauwerk besteht aus zwei in den Obergeschossen miteinander verbundenen Gebäuden. Zur Hauptstraße und Innenstadt gerichtet orientiert ist der Eingangsturm, der den öffentlichen Platz neu gestaltet und gleichzeitig die Wendeschleife der Straßenbahn-Endhaltestelle am Europaplatz überdacht. Hier befindet sich auch der Haupteingang des Einkaufszentrums. Ein weiterer Eingang ist an der Müllheimer Straße gegenüber dem Kaufhaus Kaufring gelegen.

Die Betreiber Das Betreiberunternehmen Centermanagement Group Germany Weil am Rhein GmbH (Cemagg) ist ein Teil des Verbundes der Schapira Group, einer Investorengruppe im Bereich Groß- und Einzelhandelsimmobilien, Einkaufszentren, Altenpflegeheimen, Logistik und Büros. Neben der Dreiländergalerie hat die CEMAGG als Managementfirma für den Betrieb von Einkaufszentren weitere ähnliche Objekte wie etwa die Postgalerie Karlsruhe, den Schwanenmarkt in Krefeld und den Hofgarten Solingen in ihrem Vermietungs-und Verwaltungs-Portfolio.

Für die Fassade des Bauwerks wurde eine fließende Form der Hülle entwickelt, deren eigene Plastizität sich ins Innere fortsetzt. Die Fassade selbst besteht aus einer vorgehängten Metallschicht.

In der Dreiländergalerie erwarten die Besucher 70 Geschäfte, darunter als Ankermieter eine Filiale von Peek & Cloppenburg, sowie Rewe, Lidl, Alnatura und Rossmann. Daneben sind internationale Marken wie Abercrombie & Fitch, Guess, Hollister, Hunkemöller, Kult, Levi‘s, Only, Replay, Snipes oder Triumph vertreten. Zu Essen und zu Trinken gibt es im ausgedehnten Food-Court mit zwölf verschiedenen Gastro-Konzepten und im mexikanischen Restaurant mit Dachterrasse.

Parkhaus kostet Gebühren

Die Dreiländergalerie liegt an der sogenannten Hangkante in Weil am Rhein gegenüber des Bahnhofs. Zwischen Bahnhof und Dreiländergalerie verläuft die Bundesstraße 3, unmittelbar südlich befindet sich die Wendeschleife und die Endhaltestelle Weil am Rhein Bahnhof/Zentrum der Basler Tramlinie 8. Das Parkhaus verfügt über 560 Parkplätze – die allerdings kostenpflichtig sind. Dies hatte zuletzt für Diskussionen in Weil am Rhein gesorgt, weil viele befürchten, dass viele Autofahrer nun auf die (zeitlich befristet) kostenlosen öffentlichen Parkplätze oder auf das Kaufring-Parkdeck ausweichen. In diesem Falle bliebe nur, auch dort Parkgebühren zu erheben.

Mehrere Einkaufzentren werben um Schweizer Kunden

Nach dem Rhein-Center und dem Insel-Center ist die Dreiländergalerie das dritte größere Einkaufszentrum in Weil am Rhein, das vor allem auf Schweizer Kunden abzielt. Fast auf den Tag vor 13 Jahren versuchten die Schweizer selbst, mit einem Einkaufsmagneten dagegen zu halten, um die Kundschaft aus Basel zu halten.

Doch das „Stücki“ mit einer Fläche von 32.000 Quadratmetern – nur wenige hundert Meter von der deutschen Grenze entfernt- wurde nie ein großer Erfolg. 2017 wurde der Standort zum Gewerbe- und Dienstleistungspark umgestaltet und in Stücki Park umbenannt. Die Verkaufsfläche wurde auf 10.000 Quadratmeter reduziert und ein Mulitplex-Kino eröffnet.