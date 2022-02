Für einen Löwen hat Mbali mit seinen 20 Jahren ein geradezu gesegnetes Alter erreicht. Dennoch war er bis zum Schluss in einer bemerkenswert guten körperlichen Verfassung. Umso größer ist die Trauer über den Tod des Publikumsliebling beim Zoo Basel wie auch bei den Besuchern.

20 Jahre war Löwe Mbali alt und mit seiner beeindruckenden Mähne war er so etwas wie ein Aushängeschild für den Zoo in Basel. Stattlich war er, körperlich immer fit und gesund, wie der Zoo in einer Mitteilung darstellt. Umso überraschter waren die