Hochrhein/Schweiz vor 5 Stunden

5210 Ansteckungen mehr im Aargau: Ist die Fasnacht am neuen Corona-Infektionsgeschehen Schuld?

In der Fasnachtshochburg Freiamt haben sich die Corona-Fallzahlen in mehreren Gemeinden mehr als verdoppelt. Auch am Hochrhein entlang der Grenze sind sie nach dem närrischen Treiben drastisch gestiegen.