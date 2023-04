Anne und Luigi Pesaro wissen, wie der Sommer schmeckt. Unter dem Namen Anelu betreibt das Ehepaar eine Eismanufaktur in Konstanz, in der mehr Geschmacksrichtungen als nur Vanille, Schoko oder Erdbeere entstehen. Haben Sie zum Beispiel schon mal Hanf-Eis probiert? Oder Rote-Bete-Eis? Der Hincooker hat die Details:

Wer ist Anelu?

Nachdem Anne und Luigi Pesao 2020 kurz vor Ausbruch der Pandemie nach 47 Jahren ihren geliebten und beliebten Old Marys Pub an ihre Nachfolger abgaben, intensivierten sie die eigene Eisproduktion.

Und wie! Rund 100 verschiedene Sorten entstehen im Keller des Gebäudes in der Kreuzlinger Straße 19, wo nach wie vor der Old Marys Pub im Erdgeschoss ansässig ist. Anne und Luigi Pesaro haben zwar (noch) keine eigene Eisdiele mit Straßenverkauf, doch rund 40 Gastronomien und Supermärkte in Konstanz und Umgebung verkaufen ihre Produkte mittlerweile.

Übrigens: Am Hafen hatten Anne und Luigi Pesaro schon einmal eine Eisdiele von 1999 bis 2014.

Anne und Luigi Pesaro in ihrer Eisdiele am Hafen. | Bild: Lämmle

Die promovierte Biologin Anne Pesaro ist fachlich geprüfte Speiseeisherstellerin, die Prüfung wurde abgenommen in der Deutschen Eisfachschule vom deutschen „Eis-Papst“ Uwe Koch aus Werl.

In der Eismanufaktur: So entsteht Hanf-Eis Schritt für Schritt

Anne Pesaro verrät, welches Eis sie für uns herstellt Video: Andi Schuler

Das exakte Rezept des Hanf-Eis ist ein Geheimnis. Doch Anne Pesaro erklärt uns das Grundrezeptur ihrer Eissorten – und später auch noch drei beliebte Rezepte aus ihrem Haus.

Das Grundrezept einer jeden Eissorte von Anelu Video: Andi Schuler

So entsteht das Hanf-Eis. Zunächst müssen die trockenen Zutaten vermischt werden.

Diese Grundzutaten kommen ins Hanf-Eis Video: Andi Schuler

Nachdem alle Zutaten im Eimer sind, kommen Mixer und Eismaschine zum Einsatz – und fertig ist der cremige Eistraum!

Nach weniger als einer halben Stunde ist die Hanf-Eiscreme fertig Video: Andi Schuler

Natürlich müssen wir das Hanf-Eis auch probieren. Die Reaktionen auf den Gesichtern der Probanden nach dem Genuss der Leckerei sprechen für sich.

Hincooker, Mitarbeiterin und Chefin von Anelu probieren das Hanf-Eis Video: Andi Schuler

Auf Wunsch produziert Anne Pesaro auch ausgefallene Sorten wie Spargel- oder Dunkelbier-Eis, Chianti-Sorbet oder auch ein aphrodisisches Eis. Ihre Produkte sind alle glutenfrei – und auf Wunsch auch vegan oder lactosefrei.

Wo kommen die Zutaten her?

Exotische und für unseren Gaumen eher ungewohnte Kräuter wie zum Beispiel Zistrose oder Zitronenverbene erhält Anelu von der Kräutergärtnerei Syringa in Hilzingen.

Bio sind die Eissorten von Anelu nicht. „Das würde uns zu sehr einschränken“, erklärt Anne Pesaro. „Unsere Zutaten sind regional, wir sind in regionalen Institutionen wie dem Bodenseekochverein, dem Höri-Bülle-Verein oder Gutes vom See Mitglied. Mit Bio müssten wir alles doppelt haben. Außerdem gibt es gute Minze zum Beispiel kaum in Bio.“

Geheimnis gelüftet: Drei Rezepte aus dem Hause Anelu

Rezept Rote-Bete-Eis in kalter Herstellung

gekochte Rote Bete 28,8 Prozent von der gewünschten Gesamtmenge

Wasser 40,8 Prozent

Zucker 20,4 Prozent

Trockenglucose 3,6 Prozent

Inulin 1,4 Prozent

Magermilchpulver 1,7 Prozent

Fruchtbase 30 2,9 Prozent

Zitronensäure 0,3 Prozent

Um eine homogene Masse zu erhalten, müssen zunächst die trockenen Zutaten gut vermischt werden. Anschließend wird unter stetigem Rühren ein kleiner Teil der Flüssigkeit zugegeben, bis ein glattes, zähflüssiges Gemisch entstanden ist. Erst dann werden Früchte und die restliche Flüssigkeit hinzugefügt und gemixt. Danach schließt sich eine relativ kurze Ruhezeit von mindestens 3 min und höchstens 45 min an, in welcher der Eismix reift.

Rezept Pistazien-Eis von Anelu

1 kg Füllmenge, ca. 1,1 Liter Eis

150 g Zucker

25 g Dextrose

54 g Magermilchpulver

1 g Bindemittel

1 g Salz

662,0 g Milch, 30 Prozent Fett

67,5 g Sahne, 3,5 Prozent Fett

49 g Pistazienmark

Trockene Zutaten mischen, flüssige anschließend dazugeben, aufkochen lassen. Pistazienmark dazugeben, 6 Stunden ruhen lassen. Mixen und anschließen gefrieren – fertig!

Schokoladeneis von Anelu