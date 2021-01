Baden-Württemberg/ Schweiz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Wie ist die Quarantäneregel für Ausflüge und Einkaufsfahrten über die Grenze zu verstehen? Behörden versuchen jetzt, sie genauer zu erklären

Nur wer „nicht überwiegend“ zum Einkaufen oder für einen Ausflug aus der oder in die Schweiz will, ist von der Quarantäne-Pflicht befreit. Die Menschen im Grenzgebiet fühlen sich von der auslegungsfähigen Regelung verunsichert. Dürfen sie zum Beispiel bei der Durchfahrt in der Schweiz tanken? Was Ministerium und Polizei dazu sagen.