Er ist bald der neue Chef von hunderten Konstanzer Angestellten: Stephan Seifert ist Vorstandsvorsitzender der Körber AG. Er erklärt, wie es mit den Jobs in Konstanz weitergeht und was sein Unternehmen vorhat. Zudem äußert sich der Betriebsrat des Standorts zum Verkauf.

Herr Seifert, in Konstanz stellt man sich die Frage, warum die Körber-Gruppe, ein Mischkonzern aus Hamburg, am Siemens-Geschäft mit Brief- und Paketsortieranlagen Interesse hat. Können Sie das erklären?Wir bei Körber verfolgen schon seit langem den