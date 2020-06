Politik vor 2 Stunden

Was macht eigentlich Annette Schavan? Die Bundesministerin a.D. genießt die Zeit am Bodensee und bleibt vielbeschäftigt

Die ehemalige CDU-Politikerin ist in Pension. Doch kommt die einstige Bundes-Forschungsminsterin nicht zur Ruhe. So unterichtet sie Studenten in China. Mit der Politik hat sie jedoch abgeschlossen.