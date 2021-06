Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Warum macht die Mafia gerne am Bodensee Geschäfte? Eine Expertin klärt auf – und zeigt, wie die Politik das Problem unterschätzt

Nach den konzertierten Anti-Mafia-Razzien unter anderem auch am Bodensee Anfang Mai wollen die Behörden nach wie vor wenig Neues preisgeben. Aus diesem Grund hat der SÜDKURIER mit der Mafia-Expertin Zora Hauser gesprochen. Die 32-Jährige arbeitet an der Universität von Oxford an ihrer Doktorarbeit über die ‚Ndrangheta in Deutschland. In ihren Augen hat es die Mafia hierzulande recht leicht.