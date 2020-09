Corona-Kritiker vor 2 Stunden

Warum ausgerechnet Konstanz? „Querdenken“-Initiator Michael Ballweg erklärt die Gründe für die Wahl des neuen Protest-Ortes – und warum überhaupt noch demonstriert wird

Nach der Eskalation am Reichstagsgebäude in Berlin wird „Querdenken“-Initiator Michael Ballweg vorgeworfen, sich zu wenig gegen Rechts abzugrenzen. Jetzt will er für mehr Distanz sorgen – jedenfalls räumlich: Denn würde am 3. Oktober in Konstanz demonstriert, wäre das weit entfernt von möglichen rechten Demos in Berlin. Im Interview begründet Ballweg, warum er die Grundrechte weiterhin für unzulässig eingeschränkt hält.