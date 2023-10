Neun Monate saß der „Querdenken711“-Initiator Michael Ballweg unter großer öffentlicher Anteilnahme seiner Unterstützer in Stuttgart in Untersuchungshaft, bis er in diesem April unter Auflagen entlassen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte im März Anklage beim Landgericht wegen versuchten Betrug und des Verdachts auf Geldwäsche erhoben – seitdem wartete die Öffentlichkeit auf die Entscheidung, ob Ballweg vor Gericht muss.

Landgericht eröffnet kein Hauptverfahren gegen Ballweg

Laut Anklage sollte Ballweg neben der Steuerstrafsache seit 2020 durch öffentliche Aufrufe von Tausenden Spendern finanzielle Zuwendungen für „Querdenken711“ von über einer Million Euro eingeworben und die Spender über die Verwendung getäuscht haben. Der frühere IT-Unternehmer sollte laut Anklage als 500.000 Euro für eigene Zwecke verwendet und die Herkunft der Gelder verschleiert haben.

Nun aber hat das Landgericht Stuttgart entschieden: Es wird kein Hauptverfahren gegen den heute 48-Jährigen eröffnen. Für die Eröffnung eines Hauptverfahrens muss eine Verurteilung aus rechtlicher Sicht wahrscheinlicher sein als ein Freispruch.

Wie der SÜDKURIER am Dienstag erfuhr, sieht das Landgericht keinen hinreichenden Tatverdacht bezüglich der Anklage. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft kündigte am Abend an, vor dem Oberlandesgericht sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts einzulegen.