Blumberg vor 2 Stunden

Vor Prozess gegen Wut-Baggerfahrer: Bauherr erhebt neue Vorwürfe und nennt seine Strafforderung

In einer Woche steht Matija P. vor Gericht: Bauherr Ingo Fangerow wird als Zeuge aussagen. Er erklärt vorab, wie hoch der Schaden mittlerweile ist – und was wegen neuer Erkenntnisse in seinen Augen das wahre Motiv war.