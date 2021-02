von sk

Keine verrückten Kostüme, kein buntes Treiben, keine laute Musik. Auch keine niedlichen Kinder, die sich als Polizisten oder Indianer verkleiden und durch die Straßen laufen. In diesem Jahr ist alles anders, auch für die Narren. Sie müssen sich gedulden – und auf die kommende Fasnachts-Saison hoffen. Als Alternative haben wir einen Rückblick mit besonderen Momenten der vergangenen Jahre zusammengestellt, mit dem Sie auch zu Hause die Fasnacht hautnah erleben können.

Beste Laune auf Veranstaltungen

Umzug, Fehlanzeige. Party in einem Festzelt, Fehlanzeige. Hemdglonker, Fehlanzeige. Kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Denn hoffentlich wird es im kommenden Jahr wieder Bilder und Videos wie diese in der Region zwischen Schwarzwald, Hochrhein und dem Bodensee geben:

Hemdglonker 2019 in Radolfzell. | Bild: Jarausch, Gerald

Der Rathaussturm in Friedrichshafen 2019. | Bild: Mommsen, Kerstin

Wiiberfasnacht in Bad Säckingen 2020. | Bild: Kanele, Susanne

Schmutzige Dunschdig in Waldshut 2019. | Bild: Schlichter, Juliane

Fasnet-Sonntag in Villingen 2019. | Bild: Roland Sigwart

Hoorige Mess in Tiengen 2020. | Bild: Neubert, Michael

Mehr schöne Momente aus den beiden vergangenen fünften Jahreszeiten gibt es hier (2019) und unter diesem Link (2020).

Kreative und verrückte Hästräger gehören dazu

An der Fasnacht zeigt sich, wer in Sachen Kleidung entweder einfallsreiche Ideen oder einen gut bestückten Kleiderschrank hat. Das bestätigen die kommenden Fotos, welche beweisen, dass verrückte Kostüme in der fünften Jahreszeit dazugehören.

Bild: Eva Baumgartner

Bild: Scherrer, Aurelia

Bild: Petra Reichle

Bild: Hans-Jürgen Götz

Mehr Bilder mit verrückten Hästrägern finden Sie auf diesen Bildern.

Kinder-Narren lieben die fünfte Jahreszeit

Durch das Coronavirus gibt es auch für die jüngste Generation in diesem Jahr kein närrisches Treiben. Schade, denn die Fasnacht ist auch ein Fest für die Kinder. Bunte Kostüme zeugen von liebevoller Arbeit im Vorfeld der fünften Jahreszeit. Hier eine kleine Auswahl.

Bild: Timm Lechler

Bild: Julian Widmann

Bild: Roland Sigwart

Bild: Hans-Juergen Goetz

Mehr Bilder von niedlichen Kindernarren in der Region gibt es hier.