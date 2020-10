BaWü-Check Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Verheerende Noten für CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann: Jeder Dritte im Land kennt sie nicht und nur jeder Zehnte hat ein gutes Bild von ihr

In Sachen Corona-Krisenmanagement an den Schulen schneidet die Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin schlecht ab. So etwas schreckt sie aber eher nicht.