Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Sicherheit im Wasser aus: Rund 100.000 Kinder haben in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr nicht Schwimmen lernen können. Das schätzt der Badische Schwimmverband. Und er bezweifelt, dass alle Kurse schnell nachgeholt werden können. Dafür fehle es an Personal und Wasserflächen. Manche DLRG-Ortsgruppe möchte Kindern nun wieder im Bodensee das Schwimmen beibringen.

Heiner Fritze erinnert sich noch gut an die Zeiten, als die Kinder im Bodensee schwimmen gelernt haben. Das war bis zum Sommer 1984. Danach, so erzählt der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe in Allensbach, hätten die Kurse im warmen Therapiebecken der