Urteil in Singener Messerattacke steht bevor: Wie geht es dem Hauptopfer heute – und bleiben seine Narben für immer?

Am siebten Tag der juristischen Aufarbeitung der Singener Messerattacke in Stuttgart-Stammheim beendeten die 15 Verteidiger ihre Plädoyers. Viele von ihnen zweifelten an, dass das Hauptopfer Mizr A. dauerhaft entstellt sei. Wie es diesem heute geht, warum die blutige Fehde einen Anwalt an das berühmte Musical „West Side Story“ erinnert und weshalb das Urteil noch nicht fiel.