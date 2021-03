Meinung vor 3 Stunden

TV-Duell Kretschmann gegen Eisenmann: Es wird ein bisschen giftig im Landtagswahlkampf

Alle Umfragen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sehen die Grünen vor der CDU. Vor dem einzigen TV-Duell der Spitzenkandidaten am Montagabend war klar: Susanne Eisenmann muss angreifen, will sie noch eine Chance haben. Das hat sie getan. Die Schau gestohlen hat sie dem geborenen Landesvater aber nicht.