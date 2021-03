Tübingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Tübingen testet die Freiheit: Wie Boris Palmers Modellversuch mit geöffneten Kinos und offener Außengastronomie funktioniert

Während der Rest von Deutschland sich allmählich auf den dritten Lockdown einstellt, wird in Tübingen gelockert: In dieser Woche ist in der Studentenstadt ein dreiwöchiger Modellversuch gestartet. Kinos, Theater und Cafés dürfen wieder öffnen – bei gleichzeitigen Massentests. Eingefädelt hat das Ganze Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Ein Stadtrundgang mit ihm und Gästen.