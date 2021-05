Bodensee Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Sommer-Urlaub am Bodensee: Touristiker rechnen mit großem Ansturm, für Urlauber wird es eng – wie und wo man trotzdem noch eine Unterkunft finden kann

Die Tourismusorganisationen in der Region am und um den Bodensee rechnen in diesem Jahr trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie mit einem großen Ansturm. Camping-Plätze und Ferienwohnungen sind bereits gut gebucht. Für Touristiker in der Region steht fest: Am See wird es voll. Ihre Prognose, und wie Camper und andere Touristen vielleicht trotzdem einen Platz zum Übernachten finden können, lesen Sie hier.