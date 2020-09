Susanne Eisenmann will als erste Frau das Land regieren. Bei ihrer Wahlkampf-Tour hört die CDU-Ministerin viel zu – und bekommt dabei vor allem zu einem Thema etwas zu hören.

Sie will es wissen. Susanne Eisenmann, CDU, 55 Jahre alt, seit 2016 Baden-Württembergs Kultusministerin, will Ministerpräsidentin werden. Gewinnt sie, ist die Stuttgarterin die erste Frau in der Geschichte, die die Geschicke des Landes leitet. Und