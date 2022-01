Waldmössingen vor 1 Stunde

Seit Monaten nicht in der Schule: Mehrere Kinder in Waldmössingen bleiben weiter daheim – erhalten sie dennoch ein Zeugnis?

In Waldmössingen bei Schramberg gehen mehrere Kinder seit September nicht mehr zur Schule, weil ihre Eltern die Masken- und Testpflicht ablehnen. Dabei bleibt es auch – wobei SÜDKURIER-Recherchen zeigen, dass die Kinder dennoch Klassenarbeiten an der Schule schreiben – mit Zustimmung der Behörden, ungetestet und ohne Maske. Könnten sie so doch ein Zeugnis erhalten?