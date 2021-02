Noch im vergangenen Jahr war die Fasnacht ganz normal möglich, viele Menschen feierten. Danach ging die Pandemie erst richtig los. 2021 steht die Fasnacht umso mehr im Zeichen des Coronavirus. Umzüge und Fasnachtsfeiern fallen aus. Aber darf ich trotzdem raus und feiern? Und was plant die Polizei?

Noch vor einem Jahr war alles normal. Es gab keine Einschränkungen, ein Virus in China, von dem einzelne Fälle in Deutschland aufgetreten waren. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Pandemie hat uns eingeholt, mit der Gefahr der Mutante bleiben