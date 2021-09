Singen/Stuttgart vor 25 Minuten

Prozessauftakt zu Singener Messerattacke: Angeklagte liefern seltene Einblicke in syrische Großfamilie mit 25 Söhnen und 23 Töchtern

Mitten am Tag, mitten in der Stadt Singen eskalierte im Dezember 2020 ein Streit zwischen zwei verfeindeten Großfamilien aus Syrien. Drei Männer werden mit Messern und weiteren Waffen schwer verletzt, acht weitere sitzen nun auf der Anklagebank. Ein Prozess im Hochsicherheitsgericht von Stuttgart soll die Hintergründe der Singener Messerattacke klären und gibt bereits am ersten Verhandlungstag seltene Einblicke.