Prozessauftakt nach lebensgefährlicher Messerattacke in Singen: Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen IS-Hintergrund

Mizr Albarjas (42) überlebte eine Messerattacke in Singen nur knapp. Ab Mitte September müssen sich dafür acht Mitglieder einer syrischen Großfamilie vor Gericht verantworten. Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess in Stuttgart statt. Denn zwei der mutmaßlichen Angreifer sollen Verbindungen zum Islamischen Staat (IS) haben.