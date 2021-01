SÜDKURIER-Recherchen zeigen, dass im Online-Unterricht von Schulen in Schwenningen und Tuttlingen pornographische Bilder auftauchten. Störenfriede hatten sich in den digitalen Unterricht geschlichen. Das sind keine Einzelfälle.

Schüler und Lehrer haben es in der Pandemie ohnehin schon schwer genug. Doch manche Täter wollen den Online-Unterricht an Schulen in ganz Baden-Württemberg auch ganz gezielt stören. Die Täter gehen immer ähnlich vor. Sie vermummen ihr Gesicht,