Der 40-jährige Ozan Topcuogullari ist Bürgermeister von Klettgau. Ein Rundgang durch seine Gemeinde zeigt die Gründe für seinen Erfolg – doch es bleibt die Frage, warum es so wenige vergleichbare Fälle von Bürgermeistern mit Migrationshintergrund gibt.

An seine ersten Wahlveranstaltungen kann sich Ozan Topcuogullari gut erinnern. Die Leute sahen ihn erwartungsvoll an, doch keiner konnte diesen türkischen Familiennamen richtig aussprechen. Das hatte seine Bewerbung so spektakulär gemacht, dass da