In vielen baden-württembergischen Wohnungen kommt Heizöl zum Einsatz. Doch wie abhängig ist das Ländle von russischem Öl? Und was sollen Hausbesitzer angesichts explodierender Preise jetzt tun?

Seit Beginn der Ukraine-Krise explodieren nicht nur die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen, sondern auch für Heizöl: Lag in Baden-Württemberg die durchschnittliche Notierung für 100 Liter Heizöl am 8. März noch bei rund 168,70 Euro,