Corona vor 28 Minuten

Nur noch mit 3G ins Restaurant, doch Mitarbeiter müssen nicht einmal getestet sein: Wie die Unmöglichkeit der Impfabfrage für Probleme sorgt

In Baden-Württemberg herrscht seit Kurzem in Innenbereichen der Gastronomie die 3G-Regel, Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Doch es gibt einen gravierenden Fehler im System – für die Mitarbeiter der Betriebe gilt das nicht. Bei der Einführung einer 2G-Regel wird das Problem noch größer. Warum das so ist und was sich daran nach Willen des Landes ändern soll.