Bundestagswahl vor 1 Stunde

Nicht nur das Wahlrecht verändert sich: Warum die Ergebnisse der Bundestagswahl im Südwesten in diesem Jahr anders ausfallen könnte

Die Bundestagswahl findet erstmals unter geändertem Wahlrecht statt. Und zum ersten Mal könnte das bisher schwarze Monopol in Baden-Württemberg bei den Direktmandaten bröckeln. Doch auch die Landeslisten sind keine sichere Bank: So ist die Ausgangslage in Baden-Württemberg und in der Region.