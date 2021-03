Mitte Februar stürzte ein deutscher Pilot mit seiner Maschine in den Bodensee. Das Wrack konnte bisher nicht geborgen werden. Martin Pohl, Leiter der Ermittlungsgruppe von der schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle, erklärt dem SÜDKURIER, wie es jetzt weitergeht – und warum das Flugzeug für die Ermittlungen gar nicht benötigt wird.

Vor einem Monat stürzte ein in der Schweiz lebender Deutscher mit seinem Kleinflugzeug in den Bodensee nahe des Flughafen St. Gallen-Altenrhein. Der Pilot überlebte. Ein Fischer zog ihn aus dem Wasser. Das Flugzeug jedoch befindet sich immer noch in