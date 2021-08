Blumberg vor 27 Minuten

Nach Angriff auf Neubau in Blumberg: Jetzt spricht der Wut-Baggerfahrer – er erhebt schwere Vorwürfe und sieht sich als Opfer einer Baumafia

Eine Woche schwieg er, jetzt hat er mit dem SÜDKURIER gesprochen: Der Wut-Baggerfahrer Matija P., der in Blumberg einen von ihm errichteten Neubau demolierte. Der 47-Jährige zeichnet ein Bild eines Firmennetzwerks, bei dem Erpressung und Betrug an der Tagesordnung gewesen sein sollen. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt und hat Mühe, die gegenseitigen Strafanzeigen nachzuvollziehen. Wie konnte es zu dem Wirtschaftskrimi kommen – und was sagen die anderen Beteiligten?