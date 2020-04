Konstanz vor 9 Minuten

Mutterseelenallein bei der Geburt? Das passiert selten. Familie Hyneck aus Konstanz erzählt, wie sie die Geburt ihrer Tochter Amila in Zeiten von Corona erlebten

Amila Hyneck kam am 18. April zur Welt. Unter erschwerten Bedingungen. Denn in Zeiten von Corona ändert sich für Eltern, Kinder, Hebammen und Ärzte so einiges. Wir haben mit Familie Hyneck aus Konstanz und ihrer Hebamme über die Geburt gesprochen. Fazit: Viele Sorgen werdender Eltern sind unbegründet.