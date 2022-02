Corona vor 25 Minuten

Mit oder wegen Covid im Krankenhaus: Was Omikron in den Kliniken der Region bewirkt

Die Inzidenzen sind auf Rekordhöhe und trotzdem entspannt sich die Lage in den Kliniken? Ganz so einfach ist es nicht, wie ein Blick in die Krankenhäuser zeigt. Wir haben nachgefragt, wie die Lage vor Ort ist.