Nach dem Einrichtungsverbot neuer Schottergärten für Hausbesitzer in Baden-Württemberg, diskutiert die Politik nun über das Schicksal der bereits bestehenden Anlagen. Müssen ältere Anlagen jetzt verschwinden? Das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium sind sich in dieser Angelegenheit uneins.

Grüne und CDU sind sich zumindest in diesem Punkt einig: Die Einrichtung von Schottergärten auf Privatgrundstücken in Baden-Württemberg soll künftig nicht mehr erlaubt sein. Gärten und Hausgrundstücke sollen so wieder insektenfreundlicher werden.