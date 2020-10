Daten-Story Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Marihuana, Meth und Heroin: In diesen Orten findet die Polizei die meisten Drogen

Die im Vergleich meisten Drogendelikte registriert die Polizei nicht in Stuttgart oder Mannheim, sondern in einer kleinen Gemeinde an der französischen Grenze. Welcher Ort das ist und wie viele Verstöße es in Ihrem Heimatort gibt, weiß die Kriminalstatistik, die wir für Sie ausgewertet haben.