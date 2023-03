Politik vor 2 Stunden

Marian Schreier lüftet das Geheimnis: Das ist sein künftiger Job

In acht Jahren hat Marian Schreier als Bürgermeister in Tengen vieles erreicht – und wäre beinahe OB in Stuttgart geworden. Er blickt zurück und erklärt, warum es ihn in eine Großstadt zu anderen Aufgaben zieht.