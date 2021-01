Schweiz Nur für Abonnenten vor 30 Minuten

„Lockdown wäre uns lieber gewesen“: Warum der Präsident des Schweizer Gastronomie-Verbandes die Corona-Politik seiner Regierung für falsch hält

In Deutschland sind Restaurants bereits seit November geschlossen, in der Schweiz waren sie bei eingeschränkten Öffnungszeiten noch bis Weihnachten offen. Anders als sonst strömten deshalb ausnahmsweise Gäste aus Deutschland über die Grenze, um auswärts essen zu können. Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer sagt: Der Restaurant-Lockdown fand nur deshalb verspätet statt, weil die Politik nicht die Kosten dafür tragen will.