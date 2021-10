Fasnacht vor 1 Stunde

Wollen die Narrenverbände Saalfasnacht nur mit 2G? So liest sich eine Pressemitteilung des Landes – doch aus der Region kommt Widerspruch

Die Fasnacht soll 2022 wieder stattfinden, auf der Straße wie in den Sälen. Darin sind sich das Land und die Narrenvereinigungen einig. Das Land verkündet darüber hinaus jedoch auch, dass die Vereinigungen sich auf 2G in der Saalfasnacht festlegen wollen. Das sorgt in der Region für Widerspruch.