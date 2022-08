Konstanz vor 4 Stunden

Lust auf Kajakfahren auf dem Bodensee? Was beim Kanu-Kauf wichtig ist und welche Regeln gelten

Der Sommer lädt dazu ein, auf dem See unterwegs zu sein. Warum also nicht einmal ein Kanu oder Kajak ausprobieren? Ein Experte erklärt, worauf man bei Kauf und Leihe achten muss – und was im schlimmsten Fall zu tun ist.