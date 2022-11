Achterbahnen vor 3 Stunden

Im Looping hängen? Rückwärtsrollen? Bremsenversagen? Was auf Achterbahnen wirklich passieren kann

Im Europa-Park bleibt die Silver Star stehen, im Legoland prallen Bahnen zusammen. Manch einer hat Horrorszenarien vor Augen, was in der Achterbahn passieren kann. Ein Experte erklärt, was vorstellbar ist und was nicht.