Das Auto aufgebrochen, zerkratzt oder verschwunden? In manchen Städten in der Region ist das wahrscheinlicher als in anderen. Die SÜDKURIER-Datenanalyse zeigt, wo Autos und Wertsachen in ihnen am meisten in Gefahr sind.

Der Albtraum vieler Autobesitzer: Der Wagen wird aufgebrochen oder geklaut. Auch in der Region sind immer wieder Autodiebe unterwegs. | Bild: Spyracot (stock.adobe.com)